Retroscena Novara: Cerretelli aveva l'accordo. Il Campobasso ci ha ripensato in extremis

© foto di Francesco Moscatelli
Claudia Marrone
Oggi alle 13:43Serie C
Claudia Marrone
fonte Alessio Del Lungo

Come avevamo anticipato, già a inizio anno, con il via della sessione invernale di calciomercato, si erano accesi i rumors attorno a Francesco Cerretelli, centrocampista attualmente al Campobasso che era però finito nel mirino di Gubbio e Livorno. Nessuna offerta però concreta per il giocatore, ma emerge adesso un retroscena, perché una possibile soluzione era stata trovata: come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il Novara aveva raggiunto l'accordo di massima sia con i molisani che con il giocatore, tanto che era pronto anche il contratto da far firmare.

Tentennamenti, però, del Campobasso, che alla fine, proprio in extremis, ci ha ripensato e non ha optato per la cessione del calciatore, spiazzando anche la compagine piemontese. Alla quale quindi non resta che tentare nuovamente in estate un assalto al calciatore, se lo stesso rimarrà nelle idee del club. Con i rossoblù ha un contratto fino al 2027, ma il mercato estivo sarà decisamente molto lungo.

