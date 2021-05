Coppa Italia senza club di C. Laricchia (Monopoli): "Scelta che non ha alcun tipo di logica"

Alessandro Laricchia, amministratore unico del Monopoli, dalle colonne del Corriere del Mezzogiorno ha parlato della riforma della Coppa Italia che esclude le formazioni dalla terza serie in giù: "Il sistema calcio deve essere solidale. I club, con gli incassi delle gare contro le big, possono sopravvivere più serenamente. Anziché far svolgere amichevoli estive, per esempio, perché non far affrontare le piccole in Coppa Italia già in precampionato? Inoltre la serie C rivendichi il ruolo di palestra per le categorie superiori. Scelte come quelle della Lega A non hanno alcun tipo di logica”.