Coppa Italia Serie C, al Potenza il 1° round: "Dopo il 3-0 abbiamo smesso di giocare"

Pietro De Giorgio, tecnico del Potenza, ha commentato ai microfoni di Rai Sport il successo per 3-1 sul Latina nella finale d’andata di Coppa Italia Serie C, soffermandosi sia sugli aspetti positivi sia su quelli da migliorare. “Peccato perché abbiamo preso gol su una punizione da 30 metri, si poteva fare meglio”, ha esordito.

L’allenatore ha comunque sottolineato la qualità della prestazione: “È stata una bella partita, giocata in maniera organizzata e con ritmi alti”. Allo stesso tempo ha evidenziato un calo nella gestione del match, spiegando che “dopo il nostro tris abbiamo smesso di giocare, abbiamo sporcato la partita e in queste circostanze loro sono bravi perché fisici”.

De Giorgio ha poi ribadito che “abbiamo una squadra giovane che su questo deve migliorare”, guardando alla sfida di ritorno: “Andremo a fare battaglia a Latina, sarà una partita più sporca, più complessa, davvero difficile”.

In chiusura, il tecnico ha indicato la strada da seguire: “Dovremo affrontarla con lo stesso piglio”.