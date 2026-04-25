Potenza, De Giorgio: "Continuiamo a onorare questo campionato come stiamo facendo"

Il tecnico del Potenza Pietro De Giorgio ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Monopoli: "Arriviamo molto stanchi a questa partita - riporta Tuttopotenza - lo dico con orgoglio perché sono molto contento di come si è lavorato in queste due settimane. Dobbiamo continuare a onorare questo campionato come credo stiamo facendo.

Arriva una squadra differente da tante altre, è un banco di prove importante. Difende bassa, quindi hai bisogno di palleggio e qualità, ed è attrezzata sulle ripartenze. Faremo riposare qualcuno, faremo fare un tempo a qualcun altro, andiamo nella gestione. Non ci saranno stravolgimenti ma qualche cambiamento sì".