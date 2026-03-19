Coppa Italia Serie C, anche De Giorgio salta il ritorno: il tecnico del Potenza è squalificato

Non solo provvedimenti per i giocatori, c'è anche una sanzione per un allenatore in vista della finale di ritorno di Coppa Italia Serie C Regionale di Trenitalia. Il Potenza ha battuto 3-1 il Latina in casa, ma al ritorno dovrà fare a meno di Pietro De Giorgio. L'allenatore infatti è stato squalificato e non siederà in panchina nell'atto conclusivo.

Di seguito il comunicato invece per quanto riguarda i calciatori:

"SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE:

ADJAPONG CLAUD (POTENZA) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta e gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto gli si avvicinava spintonandolo con veemenza sul petto e pronunciando nei suoi confronti parole irrispettose e minacciose. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 39 C.G.S., considerato, da una parte, la natura dei gesti perpetrati e l’essere gli stessi stati posti in essere a gioco fermo e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario (r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

CIOFFI ANTONIO (LATINA)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR)



DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO (LATINA)".