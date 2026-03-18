Coppa Italia Serie C, Potenza-Latina: tutto sulla finale d'andata al 'Viviani'

Il grande momento è arrivato. Mercoledì 18 marzo 2026, alle ore 20:30, lo stadio 'Alfredo Viviani' di Potenza ospita la gara d'andata della finale della Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia 2025/26. Di fronte, due squadre dello stesso girone: i rossoblù lucani di Pietro De Giorgio e i nerazzurri pontini di Gennaro Volpe, pronti a sfidarsi per un trofeo che vale ben più della coppa in palio.

La posta in gioco

La squadra vincente la finale acquisirà il diritto all'ammissione al campionato di Serie B 2026-2027. Non solo: la vincitrice della Coppa Italia Serie C accede anche alla fase nazionale dei playoff promozione. Una doppia posta in palio che rende questa finale straordinariamente importante per entrambe le contendenti. Il ritorno è in programma mercoledì 1 aprile, ore 20:30, allo stadio Domenico Francioni di Latina.

Il cammino verso la finale

Il Potenza ha staccato il pass per l'ultimo atto eliminando la Ternana al termine di una combattutissima semifinale decisa ai calci di rigore al 'Viviani'. Il Latina, invece, ha conquistato la finale superando il Renate.

L'atmosfera al Viviani

La Curva Ovest è già sold out e restano pochi biglietti disponibili in tribuna, segno di un'attesa febbrile in città. Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha voluto ringraziare la società rossoblù per la scelta di scendere in campo con il logo della Regione sulla divisa ufficiale, trasformando la finale in una vetrina per l'intera Basilicata.

Latina, 13 anni dopo

Per i nerazzurri pontini si tratta di un ritorno in finale a distanza di tredici anni: l'ultima volta fu nel 2013, con il trionfo che rimane l'unico nella storia del club. Un'occasione da non sprecare, per una piazza che sogna di tornare a sollevare il trofeo.

L'arbitro

A dirigere l'incontro sarà Simone Gauzolino della sezione di Torino, assistito da Federico Linari di Firenze e Michele Decorato di Cosenza. Quarto ufficiale Francesco Burlando di Genova. Gauzolino, al quinto anno tra i professionisti, non ha mai diretto né il Latina né il Potenza nel corso di questa stagione.

Dove seguirla

La finale godrà di copertura mediatica integrale: le partite saranno trasmesse in diretta televisiva su Rai Sport e Sky, mentre la diretta testuale sarà disponibile su TuttoMercatoWeb.com e TuttoC.com.