Coppa Italia Serie C, Potenza-Latina: De Giorgio e Volpe alla vigilia della finale d'andata

Si giocherà domani il primo atto della finale di Coppa Italia di Serie C. In campo al 'Viviani' Potenza e Latina per i primi 90' della sfida che assegnerà il trofeo e il pass per la fase nazionale dei playoff promozione di Serie C.

De Giorgio: "Un evento storico, la vogliamo vincere"

Alla vigilia di una partita che definisce lui stesso storica, il tecnico del Potenza Pietro De Giorgio non nasconde l'emozione: "Da parte nostra non può che renderci orgogliosi del lavoro fatto, è stato un cammino partito dall'anno scorso. Dormo poco anch'io, perché sono molto emozionato e soddisfatto, c'è la grandissima voglia di vincere questa coppa. È un evento che fa bene a tutti: società, tifosi, città e all'intera Basilicata".

De Giorgio, che siede sulla panchina lucana da quattro anni, rivendica la propria conoscenza del Viviani e del contesto: "Tra oggi e domani si parlerà in tutta Italia del Potenza. Sono venuto allo stadio anche alle 6 del mattino perché non c'era il tempo di visionare tutte le partite, avevo addirittura le chiavi dello stadio". Un legame viscerale con l'ambiente che si traduce ora nella consapevolezza di essere arrivati al momento decisivo: "Stiamo cercando di tenere il più basso possibile l'entusiasmo, ieri ho dovuto interrompere prima l'allenamento perché andavano troppo forte. La vogliamo vincere, inutile negarlo. Siamo arrivati in finale dopo un percorso difficile, affrontando squadre blasonate: mancano due partite e faremo tutti il massimo per portare a casa questa coppa".

Volpe: "Azzerare tutto, 180 minuti da vivere con personalità"

Il Latina si presenta all'ultimo atto della competizione a tredici anni di distanza dal trionfo del 2013, e il tecnico Gennaro Volpe predica lucidità e concentrazione: "Arriviamo alla finale con una vittoria alle spalle e questo aiuta dal punto di vista mentale, perché ci dà fiducia e consapevolezza. Dobbiamo però ricordare che è una finale e che sarà una partita a sé: bisogna azzerare tutto e ripartire con grande concentrazione. Il gruppo sta bene e ha grande entusiasmo, che spesso fa la differenza più delle gambe".

Sul tipo di gara che si aspetta al 'Viviani', Volpe è chiaro: "Servirà un approccio aggressivo, una squadra che corre e lotta fino all'ultimo secondo, con personalità ed equilibrio. Non dobbiamo dimenticare che questa sfida durerà 180 minuti". Un pensiero, infine, per la tifoseria nerazzurra: "Sappiamo quanto tengano a questa squadra e al trofeo. Il loro supporto è molto importante e speriamo di renderli fieri e orgogliosi".