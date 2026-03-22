Cosenza, Buscè: "Latina squadra fastidiosa. Playoff? Non voglio sentire parlare di gestione"

In vista della sfida contro il Latina, il tecnico del Cosenza Antonio Buscè ha parlato in conferenza stampa. Per prima cosa non bisogna sottovalutare l'avversario: "Non pensiamo che il Latina venga qui senza giocarsela - ha esordito il mister rossoblù -. È una squadra fastidiosa, diversa rispetto all’andata e rinforzata dal mercato di gennaio.

Il problema siamo noi, dipende cosa vogliamo fare - ha proseguito -. Dobbiamo essere una squadra tignosa, anche brutta se serve, ma cinica. La giocata arriva se abbini cattiveria e intensità. Serve più attenzione e umiltà. In certe situazioni, come in area di rigore, bisogna essere lucidi perché un episodio può condizionare la partita. Langella? È un giocatore importante, ma abbiamo soluzioni. Garritano si è allenato molto bene e può essere un’opzione.

Playoff? Non voglio sentire parlare di gestione. Per me il playoff è già domani. Dobbiamo giocare ogni partita al massimo, senza fare calcoli. Chi si allena forte gioca. Non guardo i nomi. Serve intensità - ha concluso Buscè - sempre. Mi aspetto una squadra aggressiva, che ti fa giocare male e riparte forte. Davanti hanno giocatori pericolosi come Parigi e Cioffi. Dovremo essere attenti, sporcare la partita se serve e restare concentrati per tutti i 90 minuti".