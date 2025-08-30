Ufficiale
Cosenza, il giovane Bonofiglio va in prestito al Sora in Serie D
Tramite i propri canali ufficiali il Cosenza ha annunciato che il talento classe 2007 Lucio Bonofiglio si trasferirà in prestito al Sora in Serie D. Di seguito il comunicato:
LUCIO BONOFIGLIO CEDUTO
Il Cosenza Calcio comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lucio Bonofiglio al
Sora Calcio 1907, squadra laziale che milita nel campionato di Serie D. Il difensore, classe 2007, si trasferisce in prestito, dopo aver giocato con la Primavera del Cosenza nella passata stagione e dopo essersi aggregato con la prima squadra nella fase di preparazione pre-campionato.
A Lucio i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera
