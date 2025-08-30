Ufficiale Casertana, c’è un ritorno gradito. In prestito dall’Avellino arriva Marco Toscano

Tramite un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali la Casertana annuncia il ritorno in prestito dall’Avellino di Marco Toscano. Di seguito il comunicato, accompagnato dalle prime dichiarazioni:

La Casertana FC comunica di essere assicurata le prestazioni sportive del calciatore Marco Toscano che arriva dall’US Avellino con la formula del prestito.

Per il centrocampista classe 1997 si tratta di un ritorno rossoblu dopo un’annata da protagonista nella stagione 2023/24 con i falchetti che, al ritorno tra i professionisti, conquistarono l’accesso alla fase nazionale dei play-off riaccendendo l’entusiasmo della piazza rossoblu.

“Sono carichissimo e felicissimo di questo mio ritorno a Caserta – commenta Marco Toscano al momento della firma – La mia intenzione era solo quella di tornare in rossoblù e non di valutare altre soluzioni. Abbiamo dovuto aspettare soltanto che si potesse concretizzare il tutto e sono finalmente qui. Ringrazio il presidente ed il direttore per avermi dato questa nuova possibilità. A Caserta mi sono sempre sentito a casa e voluto bene per questo per me è una grande gioia poter indossare nuovamente questa maglia. Sta nascendo un bel progetto con una squadra con il giusto mix di esperienza e talento; si possono fare cose importante. Due stagioni fa ci siamo lasciati con l’amaro in bocca per quella partita persa con la Juventus, coscienti di avere tutte le potenzialità per andare fino in fondo. E’ il momento di riprendere il filo del discorso e di lasciarci alle spalle quell’amarezza e la delusione che il popolo rossoblu ha vissuto lo scorso anno. Ora dobbiamo pensare tutti insieme a lavorare per fare grandi cose, senza porci limiti”.