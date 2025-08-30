Ufficiale Pontedera, dal Bologna arriva in prestito la punta Battimelli

Tramite i propri canali ufficiali il Pontedera ha annunciato l’arrivo in prestito dell’attaccante Giuseppe Battimelli. il classe 2005 arriva dal Bologna. Di seguito il comunicato del club toscano:

L'US Città di Pontedera comunica di aver acquisito a titolo temporaneo da Bologna FC 1909 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Battimelli.

Battimelli, punta centrale classe 2005, ex settore giovanile di Crotone, Taranto e Foggia, nell'ultima stagione si è diviso tra Taranto, dove si è messo in mostra in Serie C mettendo a segno 2 reti decisive contro Avellino e Picerno, e Bologna Primavera. In precedenza aveva vestito le maglie di Martina e Team

Altamura in Serie D.

Benvenuto Giuseppe