Ufficiale
Pontedera, dal Bologna arriva in prestito la punta Battimelli
TUTTO mercato WEB
Tramite i propri canali ufficiali il Pontedera ha annunciato l’arrivo in prestito dell’attaccante Giuseppe Battimelli. il classe 2005 arriva dal Bologna. Di seguito il comunicato del club toscano:
L'US Città di Pontedera comunica di aver acquisito a titolo temporaneo da Bologna FC 1909 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Battimelli.
Battimelli, punta centrale classe 2005, ex settore giovanile di Crotone, Taranto e Foggia, nell'ultima stagione si è diviso tra Taranto, dove si è messo in mostra in Serie C mettendo a segno 2 reti decisive contro Avellino e Picerno, e Bologna Primavera. In precedenza aveva vestito le maglie di Martina e Team
Altamura in Serie D.
Benvenuto Giuseppe
Altre notizie Serie C
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Ancora una volta tutto (o quasi) negli ultimi tre giorni di mercato. Juventus ferma al palo da tutta l'estate: che senso ha spendere così tanto per Kolo Muani? Milan-Roma e lo scambio Dovbyk-Gimenez: i due meritavano un altro trattamento
Le più lette
3 Ancora una volta tutto (o quasi) negli ultimi tre giorni di mercato. Juventus ferma al palo da tutta l'estate: che senso ha spendere così tanto per Kolo Muani? Milan-Roma e lo scambio Dovbyk-Gimenez: i due meritavano un altro trattamento
Ora in radio
Primo piano
Rinnovo Kean-Fiorentina: la clausola risolutiva aumenta del 15%, l'ingaggio può arrivare a 5 milioni
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile