Ufficiale Sampdoria, adesso è ufficiale: dal Milan arriva Coubis in prestito con obbligo di riscatto

La Sampdoria ha chiuso nella serata di ieri un nuovo innesto per la retroguardia. Dopo giorni di trattative, il club blucerchiato si è infatti assicurato dal Milan il centrale difensivo classe 2003 Andrei Coubis. Un'operazione condotta da diversi giorni e che ha visto la fumata bianca nella tarda serata di ieri con Massimo Donati che potrà accogliere un nuovo elemento del pacchetto arretrato che andrà ad aggiungersi ai già presenti in rosa Alex Ferrari, Alessandro Pio Riccio e Stipe Vulikic. Questa la nota del club blucerchiato:

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dall’A.C. Milan i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrei Coubis (nato a Milano il 29 settembre 2003). Il difensore si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2029".

Questo invece il saluto del Milan: "AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto a determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Andrei Coubiș a U.C. Sampdoria. Il Club augura a Andrei le migliori soddisfazioni per la Stagione Sportiva".