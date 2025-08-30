Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Altamura, in difesa c’è l’esperienza di Lepore. Ha firmato per un anno

Altamura, in difesa c’è l’esperienza di Lepore. Ha firmato per un annoTUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 14:34Serie C
di Lucio Marinucci

Franco Lepore è un nuovo giocatore dell’Altamura. Ad annunciarlo è stato lo stesso club pugliese tramite i propri canali ufficiali. Di seguito il comunicato dei biancorossi:

FRANCO LEPORE E' UN NUOVO CALCIATORE DEL TEAM ALTAMURA

Colpo di Mercato del Team Altamura che si è assicurata le prestazioni dell'esperto calciatore classe 1985 Franco Lepore.
Lepore vanta oltre 500 presenze nei campionati professionistici, e dopo una lunga carriera con il Lecce, di cui è stato anche capitano, e più recentemente con il Lecco, dove ha contribuito alla storica promozione in Serie B, Lepore ha deciso di sposare il progetto calcistico del sodalizio biancorosso fino al prossimo 30 giugno 2026.

Solo con TIMVISION hai DAZN e PRIME in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva ora Online!
Articoli correlati
Team Altamura, vicino il colpo 'grosso' in difesa. Domani può arrivare la firme di... Team Altamura, vicino il colpo 'grosso' in difesa. Domani può arrivare la firme di Lepore
Lecco, si separano le strade con Lepore: “Una seconda casa che porterò nel cuore”... Lecco, si separano le strade con Lepore: “Una seconda casa che porterò nel cuore”
Addio Fiorita, l'ex Lecce Lepore: "Ero venuto a salutarti, ma non sei mai sceso" Addio Fiorita, l'ex Lecce Lepore: "Ero venuto a salutarti, ma non sei mai sceso"
Altre notizie Serie C
Colpo in prospettiva del Siracusa, dalla Fiorentina arriva il 2005 Gudelevicius UfficialeColpo in prospettiva del Siracusa, dalla Fiorentina arriva il 2005 Gudelevicius
Vicenza Gallo: “Non possiamo farci prendere dall’entusiasmo. Ospitaletto concreto”... Vicenza Gallo: “Non possiamo farci prendere dall’entusiasmo. Ospitaletto concreto”
Casertana, c’è un ritorno gradito. In prestito dall’Avellino arriva Marco Toscano... UfficialeCasertana, c’è un ritorno gradito. In prestito dall’Avellino arriva Marco Toscano
Union Brescia, Diana: “Con il Trento test importante. Spagnoli? Ottimo atteggiamento”... Union Brescia, Diana: “Con il Trento test importante. Spagnoli? Ottimo atteggiamento”
Altamura, in difesa c’è l’esperienza di Lepore. Ha firmato per un anno UfficialeAltamura, in difesa c’è l’esperienza di Lepore. Ha firmato per un anno
Monopoli, nuovo rinforzo per Colombo. Dal Catanzaro arriva in prestito Volpe TMWMonopoli, nuovo rinforzo per Colombo. Dal Catanzaro arriva in prestito Volpe
Pontedera, dal Bologna arriva in prestito la punta Battimelli UfficialePontedera, dal Bologna arriva in prestito la punta Battimelli
Pineto, in attacco c’è D’Andrea. Arriva dal Catania in prestito con obbligo condizionato... UfficialePineto, in attacco c’è D’Andrea. Arriva dal Catania in prestito con obbligo condizionato
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Ancora una volta tutto (o quasi) negli ultimi tre giorni di mercato. Juventus ferma al palo da tutta l'estate: che senso ha spendere così tanto per Kolo Muani? Milan-Roma e lo scambio Dovbyk-Gimenez: i due meritavano un altro trattamento
Le più lette
1 Liverpool pronto a un altro colpaccio, per Chiesa non sarà semplice ritrovare l'azzurro
2 Genoa-Juventus, le probabili formazioni: triplo dubbio per sostituire Cambiaso
3 Ancora una volta tutto (o quasi) negli ultimi tre giorni di mercato. Juventus ferma al palo da tutta l'estate: che senso ha spendere così tanto per Kolo Muani? Milan-Roma e lo scambio Dovbyk-Gimenez: i due meritavano un altro trattamento
4 Inter-Udinese, le probabili formazioni: torna Calhanoglu ma Sucic trova conferme
5 Serie A, 2^ giornata LIVE: Conte ancora coi fab four. Inter, torna Calhanoglu
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 È fatta per Hojlund al Napoli, contratti in via di definizione e cifre confermate. I dettagli
Immagine top news n.1 Champions League, il calendario della League Phase: date e orari delle 4 italiane
Immagine top news n.2 Rinnovo Kean-Fiorentina: la clausola risolutiva aumenta del 15%, l'ingaggio può arrivare a 5 milioni
Immagine top news n.3 La Fiorentina piazza il "colpo" Moise Kean. Arriva l'annuncio del rinnovo, tutti i dettagli
Immagine top news n.4 Milan, ecco Nkunku: il comunicato della società rossonera. Prenderà la maglia n. 18
Immagine top news n.5 A tinte nerazzurre la prima lista di Gattuso: ecco i convocati dell'Italia divisi per squadra
Immagine top news n.6 Liverpool pronto a un altro colpaccio, per Chiesa non sarà semplice ritrovare l'azzurro
Immagine top news n.7 Da Napoli-Cagliari a Pisa-Roma: le ultime di formazione sulla 2^ giornata di Serie A
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano C'è una Regina indiscussa del calciomercato italiano Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Un pericoloso e costosissimo azzardo: i dubbi (e i pregi) di Nkunku al Milan
Immagine news podcast n.2 Come è cambiato e come cambierà il Genoa col calciomercato
Immagine news podcast n.3 Sogliano e i colpi da Europa per l'Hellas Verona
Immagine news podcast n.4 Marotta spiega la strategia mercato dell'Inter. Ma forse ha detto una bugia...
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Chi tra le italiane nelle prime otto in Champions League? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Orlando: "ADL si aspetta molto da Conte in Champions, adesso cresca in Europa"
Immagine news Serie A n.3 Braglia: "Conte in Champions andrà lontano, in campionato no. Dirigenza Milan non all'altezza"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, Tudor: "È stato un mercato complicato e Comolli sta provando a fare il meglio"
Immagine news Serie A n.2 Gabrielloni via dal Como in prestito. Suwarso lo saluta: "Sei fonte di ispirazione per molti"
Immagine news Serie A n.3 Caso rientrato nel Napoli, "Decibel" Bellini torna come speaker al Maradona
Immagine news Serie A n.4 Sarri: "A Como abbiamo avuto statistiche da Serie C, ho visto una Lazio apatica"
Immagine news Serie A n.5 Nicolussi Caviglia ritrova Kean alla Fiorentina: "Giochiamo insieme da quando abbiamo 8 anni"
Immagine news Serie A n.6 Alaves-Atletico, Ruggeri e Raspadori partono dalla panchina. Le formazioni ufficiali
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, adesso è ufficiale: dal Milan arriva Coubis in prestito con obbligo di riscatto
Immagine news Serie B n.2 Empoli a lavoro per chiudere un colpo a centrocampo: nel mirino c'è Ghion del Sassuolo
Immagine news Serie B n.3 Padova, Andreoletti: “Con la Carrarese sarà complicata. Dispiace iniziare con due trasferte”
Immagine news Serie B n.4 Venezia, dietrofront per Kike Perez. Dalla possibile cessione all’ipotesi rinnovo
Immagine news Serie B n.5 Bari, Luigi De Laurentiis: “Due sorprese in arrivo, Dorval resta. Creiamo entusiasmo”
Immagine news Serie B n.6 Cesena-Virtus Entella, i convocati di Mignani: non c’è il giovane Amoran
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Colpo in prospettiva del Siracusa, dalla Fiorentina arriva il 2005 Gudelevicius
Immagine news Serie C n.2 Vicenza Gallo: “Non possiamo farci prendere dall’entusiasmo. Ospitaletto concreto”
Immagine news Serie C n.3 Casertana, c’è un ritorno gradito. In prestito dall’Avellino arriva Marco Toscano
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, Diana: “Con il Trento test importante. Spagnoli? Ottimo atteggiamento”
Immagine news Serie C n.5 Altamura, in difesa c’è l’esperienza di Lepore. Ha firmato per un anno
Immagine news Serie C n.6 Monopoli, nuovo rinforzo per Colombo. Dal Catanzaro arriva in prestito Volpe
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, affondo per Lia Wälti: operazione in fase avanzata
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Italia non si candida per Euro '29, Morace: "Occasione mancata. Che strategia ha la FIGC?"
Immagine news Calcio femminile n.3 Guagni fra le vittime del sito Phica: "Bisogna denunciare e chiedere la rimozione delle foto"
Immagine news Calcio femminile n.4 La nuova vita a stelle e strisce di Lisa Boattin: "Pressing e tanta corsa, ma che gioia essere qui"
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia non si candida per organizzare l'Europeo Femminile del '29: la nota della UEFA
Immagine news Calcio femminile n.6 Una Champions dolce-amara per le italiane: Roma in corsa, Inter per l'altra Europa
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Messi e Cristiano Ronaldo? Come Magic e Bird…