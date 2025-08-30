Ufficiale Altamura, in difesa c’è l’esperienza di Lepore. Ha firmato per un anno

Franco Lepore è un nuovo giocatore dell’Altamura. Ad annunciarlo è stato lo stesso club pugliese tramite i propri canali ufficiali. Di seguito il comunicato dei biancorossi:

FRANCO LEPORE E' UN NUOVO CALCIATORE DEL TEAM ALTAMURA

Colpo di Mercato del Team Altamura che si è assicurata le prestazioni dell'esperto calciatore classe 1985 Franco Lepore.

Lepore vanta oltre 500 presenze nei campionati professionistici, e dopo una lunga carriera con il Lecce, di cui è stato anche capitano, e più recentemente con il Lecco, dove ha contribuito alla storica promozione in Serie B, Lepore ha deciso di sposare il progetto calcistico del sodalizio biancorosso fino al prossimo 30 giugno 2026.