Cosenza, Palmieri: "Gruppo unito, possiamo arrivare lontano. Certo di poter dare il mio contributo"

Impatto immediato e decisivo per Cosenza, che ha trovato in Riccardo Palmieri uno dei protagonisti assoluti della seconda parte di stagione. Arrivato a gennaio dal Trapani, il centrocampista si è imposto rapidamente come perno della mediana rossoblù sotto la guida di Antonio Buscè.

In un’intervista concessa alla Gazzetta del Sud, Palmieri ha raccontato il suo inserimento e le ambizioni in vista della fase decisiva del campionato: “Non esistono ricette magiche per vincere, serve solo restare uniti. Se il gruppo è compatto possiamo arrivare lontano”.

Il centrocampista ha sottolineato anche la determinazione con cui ha affrontato il trasferimento in Calabria: “L’esperienza a Trapani mi ha dato la giusta mentalità per arrivare qui pronto. Ero certo di poter dare il mio contributo a questa maglia".

Unico neo, la squalifica che lo costringerà a saltare la delicata trasferta contro il Picerno: un’assenza pesante per il Cosenza, soprattutto in un momento cruciale della stagione. Palmieri, però, guarda già avanti: “Mi dispiace non esserci, ma la squadra farà bene lo stesso. Voglio tornare per le ultime partite e dare tutto fino alla fine”.