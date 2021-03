Da Livorno alla penisola araba. Il baby Santini conquista gli Emirati, che lo vogliono in Nazionale

Lo scorso gennaio Gabriel Santini, difensore centrale classe 2000, si è ritrovato svincolato a causa del caos societario che ha colpito il Livorno, club in cui era cresciuto. Un mancato tesseramento che ha spinto il giocatore a cercare fortuna altrove, molto distante dall'Italia. Negli Emirati Arabi Uniti esattamente prima con la maglia del Masafi Sports e poi, dalla scorsa estate, all'Ittihad Kalba dove si sta mettendo in mostra come uno dei giovani centrali più interessanti del campionato. Prestazioni che, come rivelano i colleghi di Tuttoc.com, potrebbero presto aprirgli le porte di un campionato più importante, magari in Europa, con diversi top club sia negli Emirati sia in Arabia Saudita che già si stanno muovendo, ma non solo. La Federcalcio degli EAU infatti sta lavorando per dotare Santini del passaporto per poterlo convocare e schierare in nazionale nei prossimi appuntamenti internazionali.