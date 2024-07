Ufficiale Dai gol segnati contro, alla firma. Bolsius lascia il Benevento e approda al Sorrento

Lo abbiamo detto poco fa, l'annuncio sarebbe arrivato a breve, e così è stato. Con la nota ufficiale che di seguito riportiamo, il Sorrento "rende noto di essersi assicurato – a titolo definitivo dal Benevento – le prestazioni sportive di Don Bolsius, a partire dalla stagione 2024-2025. Bolsius, nato a ‘s-Hertogenbosch in Olanda il 29 novembre del 1998, è un attaccante esterno cresciuto nelle giovanili del Den Bosch e approdato in Italia, precisamente alla Fermana, nel 2021 (13 presenze ed un gol nel girone B di Serie C).

Bolsius ha giocato anche con Campobasso e Fidelis Andria (48 partite e 11 gol nel girone C di Serie C) prima di passare al Benevento (29 gettoni e 4 reti nella passata stagione). Curiosità: Bolsius lo scorso anno è andato a segno contro il Sorrento sia all’andata che a ritorno.

Oggi l’olandese è approdato a Roccaporena dove ha sostenuto il suo primo allenamento agli ordini di mister Barilari".