Dalla Juventus all’AEK per Carrera solo esordi vincenti. Il Bari spera in vista del derby

Dalla Juvents all’AEK Atene passando per lo Spartak Mosca. Gli esordi di Massimo Carrera sono sempre stati vincenti e a Bari, in vista del derby pugliese contro il Monopoli in programma mercoledì sera, sperano che il trend dell’ex difensore continui in su questa strada.

Il primo dei precedenti risale all’agosto del 2012 quando si trovò a dover sostituire Antonio Conte e Angelo Alessio – entrambi squalificati – sulla panchina bianconera in occasione della Supercoppa Italiana contro il Napoli. Una gara che nei novanta minuti regolamentari finì per 2-2 con la Juve che poi vinse nei supplementari per 4-2. Sia a Mosca sia ad Atene invece all’esordio arrivò una vittoria per 1-0: contro il Samara in Russia e contro lo Xanthi in Grecia.