Dg Foggia: "Con la Pintus grande sintonia. Saremo sempre chiari. Budget? Non improvvisiamo"

Filippo Polcino, nuovo dg del Foggia dopo il passaggio del pacchetto azionario del club completamente nelle mani di Maria Assunta Pintus, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano L’Attacco: “Con lei c’è stata subito sintonia, è una donna determinata che sa quello che vuole. Ci siamo confrontati a lungo in questo periodo e ho capito che per lei quella firma rappresenta un impegno importante nei riguardi del Foggia. Ci tengo a sottolineare che da parte nostra d’ora in avanti ci sarà sempre chiarezza e lealtà. Vogliamo anche ricevere delle critiche purché siano costruttive. Il budget a disposizione per il futuro? Parlarne ora è inopportuno, in tempi di pandemia siamo costretti a navigare a vista, il che però non significa improvvisare ma valutare di volta in volta quello che succede”.