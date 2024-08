Ufficiale Dopo l'avventura in USL Championship torna in Italia Gagliardi: firma con l'Ascoli

Serie C

Oggi alle 15:46 Serie C

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che l'Ascoli "comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Mattia Gagliardi fino al 30 giugno 2025.

Nato a Roma il 15 agosto 2004, è un ritorno in bianconero per la giovane ala destra, che ha militato nelle giovanili dell’Ascoli con le formazioni Under 17 e Primavera. Nell’ultima stagione ha vestito la casacca del Miami nella USL Championship.

Il Club accoglie con un bentornato Mattia, che vestirà la maglia n. 67".