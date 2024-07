Ufficiale Doppio rinforzo in casa Trapani. In difesa arriva Benassai, per il centrocampo c'è Karic

vedi letture

Doppio rinforzo in casa Trapani, con il club che fa sapere di essersi assicurato le prestazioni del centrocampista Nermin Karic e del difensore Francesco Benassai. Il primo, "nato a Norrköping, classe 1999, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dell’IF Sylvia prima di trasferirsi, nell’estate del 2017, nel Genoa in cui ha militato nella formazione under 19. Nel 2019 passa in prestito all’Avellino con cui debutta tra i professionisti. Successivamente Karić, sempre in Serie C, veste le maglie di Sudtirol, Virtus Entella e Benevento, società da cui proviene".

Il secondo, "nato a Livorno, cresce nel settore giovanile della società amaranto dove ha militato fino alla formazione Primavera. La prima esperienza tra i grandi arriva nella stagione 2018/19, in Serie C, al Pontedera dove resta fino al 2020/21. Nell’anno successivo si trasferisce al Taranto dove colleziona 31 presenze prima del passaggio alla Lucchese, società da cui proviene, e dove in due anni scende in campo 61 volte. Sono 142 i gettoni totali in Serie C".

Fanno seguito le sue prime dichiarazioni dopo la firma, riprese dai canali ufficiali del club: "Sono molto contento di essere a Trapani. È la prima volta per me qui e sono felice di sposare questo nuovo progetto. Sono un difensore che ama giocare la palla, tecnico e a cui piace affrontare l’uomo nell’uno contro uno".

Queste, invece, le parole di Karic: "Sono molto motivato per questa nuova avventura. Quello che mi ha colpito sono le ambizioni di questo club. Non vedo l’ora di scendere in campo con questi colori e dare il massimo per raggiungere il nostro obiettivo. Sono convito che possiamo fare qualcosa di importante. Sono una mezz’ala che si inserisce tantissimo. Ho un buon tiro e lotto ogni secondo della partita per la squadra".