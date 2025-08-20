Ufficiale Picerno, c'è un gradito ritorno in attacco: ha firmato Santaniello. Il comunicato

A distanza di cinque anni l’attaccante Santaniello torna a vestire la maglia del Picerno dopo le esperienze con Avellino (41 presenze e cinque gol), Turris (42 gare e 11 reti), Monopoli (18 presenze e tre gol) e infine Foggia dove ha giocato nell’ultimo anno e mezzo collezionando 26 presenze con quattro reti. Questa la nota del club:

“L’AZ Picerno è felice di annunciare il gradito ritorno dell’attaccante Emmanuele Santaniello, fresco di svincolo dal Foggia. Per il classe 1990 si tratta di un rientro che profuma di storia e identità: con la maglia rossoblù ha già collezionato 58 presenze ufficiali, 24 reti e 6 assist, diventando un punto di riferimento tecnico ed emotivo per squadra, tifosi e città.

Il suo rientro arricchisce il reparto offensivo con un profilo tecnico solido, capace di unire profondità, lavoro per la squadra, e allo stesso tempo di integrare con naturalezza un gruppo già animato da entusiasmo e qualità, contribuendo con la forza dell’esperienza a consolidare dinamiche di campo e di spogliatoio”.

Queste le dichiarazioni al sito ufficiale del direttore generale Vincenzo Greco: “Questo è più di un semplice acquisto: è il ritorno di un nostro capitano, uno che conosce la città, la tifoseria e la cultura del club come pochi. Santaniello porta con sé il fuoco del bomber e il carisma di un leader. Siamo pronti a rinforzare il nostro attacco con l’esperienza e il ritmo che solo lui sa dare”.