Ds Olbia: "Guardiamo avanti con fiducia. Staff e squadra sanno cosa serve per fare risultato"

"È normale che ci sia un pizzico di rammarico per il pareggio di Lucca perché per quello che abbiamo fatto vedere in campo, avremmo certamente meritato di più, pur considerando che la Lucchese è, sì, ultima in classifica ma, dopo aver fermato Juventus e Pro Vercelli, ha dimostrato anche ieri di essere viva": esordisce così, dalle colonne de La Nuova Sardegna, il Ds dell'Olbia Tomaso Tatti.

Con la squadra sarda che sta mettendo mattoncini importanti in chiave salvezza, e che si troverà mercoledì all'importantissimo esame Como: "L’Olbia ha comunque disputato una gara di spessore dando continuità alle ultime prestazioni, soprattutto da un punto di vista mentale. Siamo scesi in campo per la quinta partita in due settimane e le risposte sono state positive. Guardiamo avanti con fiducia. Mercoledì ce la vedremo con il Como, sarà una partita bella da giocare che proveremo a vincere come sempre abbiamo fatto in questo campionato. Lo staff e la squadra sanno cosa serve per fare risultato".