È morto Giovanni Galeone. Il Perugia: "Un maestro, un innovatore. Buon viaggio mister"

Arriva il cordoglio del Perugia per la scomparsa di Giovanni Galenoe, transitato dal 'Curi' nella stagione 1995/1996:

"Un maestro, un innovatore, un pezzo di storia biancorossa. Buon viaggio, mister Galeone"

LA NOTA

È morto a 84 anni mister Giovanni Galeone, ricoverato nelle ultime settimane all’ospedale di Udine dopo una lunga malattia. Tecnico carismatico e innovatore, nel corso della sua carriera da allenatore ha collezionato quattro promozioni: due con il Pescara (1986-87 e 1991-92), una con l’Udinese e una con il Perugia. Ha guidato anche Napoli, Como e SPAL, lasciando ovunque un segno per il suo calcio coraggioso e votato all’attacco.