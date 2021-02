ESCLUSIVA TMW - Pro Sesto, Marchesi: "Bello ritornare in campo. Ora dritti verso l'obiettivo playoff"

esclusiva Pro Sesto, Marchesi: "Bello ritornare in campo. Ora dritti verso l'obiettivo playoff"

vedi letture

"Non è stato un bel periodo quello recentemente vissuto, ma ci ha dato la prova di essere un gruppo molto unito e forte anche dal punto di vista mentale: con le giusto misure per stare in regola, la collaborazione e il rispetto reciproco abbiamo superato tutto e siamo stati pronti a ripartire": parola di Federico Marchesi, che ha così esordito nell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com.

Il riferimento del centrocampista della Pro Sesto è ovviamente alle settimane che hanno visto il club alle prese con un focolaio Covid-19, che ha obbligato i lombardi a saltare tre gare, per tornare in campo solo il weekend recentemente trascorso: "Tornare sul rettangolo verde è stato bello, divertente ed emozionante, ma è stata anche una grande prova mentale. Affrontavamo una partita importante senza avere nelle gambe troppa preparazione, ma nel complesso è uscita una buona prova di gruppo. Lavorare in un ambiente sereno agevola, una corsa in più per il compagno si fa volentieri".

Adesso vi attende un tour de force che inizierà domani a Olbia...

"Si, già quello di domani sarà un appuntamento importante da non fallire. Poi servirà sfruttare al meglio il poco recupero per avere più energie possibili, ma tanto dovrà farlo la testa: servirà concentrazione massima".

Una stagione di alti e bassi la vostra: che bilancio puoi tracciare fino a ora di quello che è stato il vostro percorso?

"Qualche momento di altalena, per così dire, può capitare. Adesso abbiamo trovato il giusto equilibrio, che è uno dei nostri punti di forza: anche i nuovi ragazzi arrivati nella recente sessione di mercato ci stanno dando una grossa mano, sono tutti di qualità e si sono integrati benissimo. Stiamo facendo un grosso passo verso l'obiettivo".

Obiettivo... playoff o salvezza?

"Playoff, senza dubbio".

Squadra a parte, quale è invece l'obiettivo di Marchesi da qui a fine stagione?

"Qui a Sesto sto benissimo, è per me un anno di crescita umana e professionale, e di questo devo ringraziare l'ambiente: sento la fiducia di tutti, ne avevo bisogno, è per me fondamentale. Era da un anno che non giocavo per tutti i 90', sono stato felice di aver avuto questa occasione e spero ora di confermarmi, sia a livello di titolarità che di gioco: vorrei fare qualche gol e assist per i compagni. Sembrano frasi fatte, lo so, ma è la realtà!".