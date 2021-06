FeralpiSalò, Pasini duro dopo l'eliminazione: "Quando vieni derubato l'amarezza è tanta"

"Ho visto i ragazzi piangere nello spogliatoio, quando vieni derubato è chiaro che l'amarezza è tanta". Così il presidente della FeralpiSalò Giuseppe Pasini commenta a caldo l'eliminazione per mano dell'Alessandria arrivata questo pomeriggio soffermandosi sul rigore non concesso alla sua squadra: "Usciamo a testa altissima, abbiamo vinto per 1-0 all'andata e perso con lo stesso risultato al ritorno venendo condannati solo dalla peggior posizione in classifica. Usciamo con il rammarico del rigore non dato nel primo tempo che avrebbe potuto cambiare le sorti della gara. Mi son lamentato molto con l'arbitro anche se non mi ha dato spiegazioni come al solito, però intanto i torti li riceviamo. E questo mi fa male come presidente della società e come consigliere federale. - conclude Pasini come riporta Tuttoc.com - Credo che meritiamo lo stesso identico trattamento delle grandi piazze visto che facciamo calcio, spendiamo soldi e investiamo risorse. Abbiamo gli stessi diritti degli altri e se ci sono rigori ce li devono dare, soprattutto se netti".