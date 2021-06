Finale playoff serie C, il Padova sbatte sul muro dell'Alessandria. La B si decide al ritorno

vedi letture

Finisce 0-0 il primo round tra Padova ed Alessandria. Nonostante il gran caldo e lo sforzo delle ultime settimane, i ventidue contendenti hanno dato vita ad un match interessante, intenso, tutto sommato anche corretto. Partita che ha vissuto di fiammate, con i padroni di casa che hanno costruito qualche buona occasione soprattutto con conclusioni dalla distanza: prima Halfreddson, poi Della Latta hanno messo a dura prova la tenuta della retroguardia piemontese, graziata dalla traversa. Alla lunga, però la formazione di mister Longo ha preso le misure e ha risposto colpo su colpo, merito anche dei subentranti Eusepi e Casarini che hanno scosso dal torpore un reparto offensivo a tratti non pervenuto. E proprio l’ex centravanti di Benevento e Salernitana è salito in cattedra, sovrastando Rossettini con la sua esperienza: è mancata solo un po’ di lucidità al momento della battuta a rete. Lo 0-0, complessivamente giusto, non si è sbloccato nemmeno nei sei minuti di recupero, con Gazzi che ha cercato l’incrocio dei pali con un missile dai 20 metri regalando un brivido al pubblico locale. Tutto rinviato a giovedì prossimo, dunque, quando al Moccagatta sarà in palio l’ultima piazza utile per partecipare al campionato di serie B. Mandorlini spera di recuperare qualche calciatore oggi assente per infortunio, l’Alessandria farà leva sul fattore campo per riassaporare quella cadetteria che manca dagli anni Settanta.

Tabellino e pagelle

Padova (4-3-3): Dini 6; Pelagatti 6,5, Rossettini 6, Kresic 6,5, Curcio 6,5; Della Latta 6,5, Hallfredsson 6,5 (81' Ejesi sv), Germano 6,5(76' Firenze sv); Jelenic 6 (81' Mandorlini sv), Paponi 5,5 (56' Bifulco 5), Biasci 5 (81' Andelkovic sv). All. A. Mandorlini.

Alessandria (3-4-1-2): Pisseri 6; Parodi 6, Di Gennaro 6, Prestia 6,5; Mora 6(71' Cosenza 6), Giorno 5,5 (81' Gazzi 5,5), Bruccini 5,5 (60' Casarini 6,5), Celia 6; Chiarello 5,5; Corazza 5,5 (60' Eusepi 6,5), Arrighini 5 (81' Stanco sv). All. M. Longo.

Arbitro: Zufferli di Udine 7

Ammoniti: Della Latta, Bruccini, Giorno, Gazzi.

Spettatori: un migliaio circa, con un centinaio di tifosi nel settore ospiti