Ufficiale Fiorenzuola, l'avventura di Oneto in rossonero prosegue: firmato un rinnovo biennale

U.S. Fiorenzuola 1922 comunica ufficialmente di aver sottoscritto l'accordo per il prolungamento del contratto che la legherà alle prestazioni sportive di Edoardo Oneto fino al 30/06/2026.

Arrivato in Val d'Arda nella stagione 2020/2021, Oneto è stato protagonista della cavalcata che ha portato il Fiorenzuola dalla Serie D alla Serie C, diventando protagonista anche in Lega Pro per tre stagioni consecutive con un totale di presenze con il Fiorenzuola che ammonta a quota 94 con 11 goal e 11 assist all'attivo.