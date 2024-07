Ufficiale Sestri Levante, promo tassello per la nuova stagione: ha firmato il centrocampista Oneto

Primo innesto del Sestri Levante in vista della prossima stagione. Il club ligure ha infatti annunciato la firma, su un annuale con opzione, per il centrocampista Oneto che torna nel club a distanza di otto stagioni. Questo il comunicato:

"L’Unione Sportiva Sestri Levante 1919 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive di Edoardo Oneto.

Centrocampista di 28 anni nato a Lavagna ma originario di Camogli, Oneto cresce nella Sampdoria dove colleziona 57 presenze e 15 reti in Primavera e vanta convocazioni in diverse Nazionali giovanili. Nel gennaio 2016 Oneto firma per il Real Oviedo B in Spagna dove totalizza 5 presenze e 2 reti. Dal 2016-17 in Serie D gioca 30 partite con 8 reti nel Sestri Levante, 32 presenze e 6 reti con il Ligorna nel 2017-18 e due stagioni con la Lavagnese, 2018-19 e 2019-20, dove disputa rispettivamente 31 e 21 gare e segna 10 e 3 reti.

Dal 2020 al Fiorenzuola (85 presente e 11 reti in 4 stagioni) dove prima diventa protagonista della cavalcata che ha portato i rossoneri dalla Serie D alla Serie C e poi anche nei professionisti per tre stagioni consecutive.

Oneto ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025, con opzione di rinnovo per un’altra stagione".