ufficiale Il Fiorenzuola oltre gli infortuni. Rinnovato di un anno il contratto di Oneto

Oltre ogni infortunio: perché la cavalcata dalla Serie D alla C non è una cosa che si dimentica. Ed ecco che il Fiorenzuola rinnova il contratto a Edoardo Oneto, di un anno.

Ecco la nota ufficiale:

"U.S. Fiorenzuola 1922 comunica ufficialmente di aver sottoscritto l'accordo per il prolungamento del contratto che la legherà alle prestazioni sportive di Edoardo Oneto fino al 30/06/2024.

Arrivato in Val d'Arda nella stagione 2020/2021, Oneto è stato protagonista della cavalcata che ha portato il Fiorenzuola dalla Serie D alla Serie C, diventando protagonista anche in Lega Pro con un totale di presenze con il Fiorenzuola che ammonta a quota 76 con 11 goal e 10 assist all'attivo.

Nonostante l'assenza dallo scorso 19 ottobre 2022 per l'infortunio al legamento crociato del ginocchio destro, patito nella sfida tra U.S. Fiorenzuola e A.S. Gubbio, dopo un inizio campionato di alto profilo con 9 presenze e 2 goal all'attivo, la società rossonera ha inteso con ferma volontà rinnovare il contratto di Edoardo, in attesa del suo rientro per la prossima stagione sportiva".