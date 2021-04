FOCUS TMW - La Top 11 del Girone A di Serie C: Livorno stellare, Ragatzu salva l'Olbia

focus La Top 11 del Girone A di Serie C: Livorno stellare, Ragatzu salva l'Olbia

Serie C

Oggi alle 06:55 Serie C

E' andata in archivio la 34^ giornata del Girone A di Serie C. Questi i risultati:

Carrarese-Como 0-1

AlbinoLeffe-Pro Vercelli 1-3

Grosseto-Giana Erminio 1-1

Pontedera-Pro Sesto 2-2

Renate-Olbia 1-2

Lecco-Pro Patria 0-1

Livorno-Pistoiese 0-5

Novara-Pergolettese 0-0

Piacenza-Lucchese 1-1

Alessandria-Juventus U23 2-0

Di seguito, la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com, che opta per il 3-4-3:

Neri (Livorno): prima su Cerretelli, poi su Pezzi. Due parate che valgono come gol fatti, perché contribuiscono a tenere a bada la Pistoiese, prima che la stessa possa riaprire il match e magari incanalarlo su altri binari.

Masi (Pro Vercelli): i duelli aerei sono tutti suoi, di testa non ne sbaglia una. Ma anche gioco a terra svolge egregiamente il compito che gli è affidato, gli attaccanti dell'AlbinoLeffe non hanno vita facile. Quando deve impostare il gioco e dettare i ritmi non di sottrae: prestazione di livello.

Montesano (Giana Ermino): una gara di nervi, i suoi devono strappare almeno un punto, e il gol che addirittura ne potrebbe valere tre arriva dalla sua testa. Dopo difende con le unghie e con i denti, non sbaglia praticamente nulla.

Di Gennaro (Alessandria): torna quello tosto visto nella prima parte di stagione a Livorno, e imbriglia Brighenti sin da primo minuto: da valere tanto anche il fisico, ma anche a livello tecnico si mostra una spanna superiore a tutti. Ha il compito di guidare la difesa, e lo fa in modo decisamente eccellente.

Bussaglia (Livorno): discorso già affrontato: senza di lui i labronici non rendevano. Con lui il discorso cambia, e lo dimostra la doppietta rifilata alla Pistoiese, culmine di una prestazione sublime. Applicazione e intelligenza tattica, si dimostra abile a pendersi gli spazi, contrastare e ripartire: freddissimo nello sfruttare le occasioni che gli capitano.

Corbari (Piacenza): non disputa la miglior partita della sua stagione, è stato sottotono per larghissima parte del match, poi - evidentemente con l'aria di Pasqua - risorge e segna il gol che raddrizza lo scontro diretto con la Lucchese. Scontro salvezza. Gol decisamente pesante, che vale davvero un "top".

Bertoni (Pro Patria): tanta qualità e quantità li in mezzo, un sacco di pallone smistati e un'ottima visione del gioco che gli consente di guidare il centrocampo bustocco. In più, ci mette l'assist per il gol che vale la partita.

Gatto (Pro Vercelli): decisamente sempre molto proposito, sulla fascia diventa la bestia nera per l'avversario. Va valere tecnica ed esperienza, si procura un rigore e sfiora persino il gol che solo la traversa gli nega: un peccato, lo avrebbe meritato.

Ragatzu (Olbia): gol e assist, e Renate ribaltato, per la conquista di tre punti preziosi in chiave salvezza. Nella sostanza, protagonista assoluto della rimonta sarda contro una delle migliori formazioni del Girone A: ma dal classe '91 è questo che ci si aspetta. In più lotta serrata nell'area avversaria. Fa seriamente la differenza.

Ferrari (Como): un colpo di testa che, in ottica promozione, potrebbe valere anche più di tre punti, perché permette ai suoi di non stare troppo indietro alle dirette concorrenti. Il tutto con una gara da recuperare. A Carrara la partita non era da sbagliare, i lariani la risolvono con lui.

Braken (Livorno): dopo la rovesciata col Grosseto, torna protagonista, con un gol e un assist in uno scontro più che diretto per la salvezza. Sempre nel vivo del gioco, contribuisce in modo sostanziale alla vittoria dei suoi.