FOCUS TMW - La Top 11 del Girone B di Serie C: eroico Ginestra, Pinna in stile Pirlo

focus La Top 11 del Girone B di Serie C: eroico Ginestra, Pinna in stile Pirlo

E’ andata in archivio la 27^ giornata del Girone B di Serie C. Questi i risultati:

Carpi – Fermana 0-0

Fano – Ravenna 1-1

Feralpisalò - Legnago 1-0

Gubbio – Vis Pesaro 1-1

Imolese – Mantova 1-5

Matelica – Virtus Verona 1-0

Padova – Cesena 0-0

Perugia – Modena 3-0

Sambenedettese – Sudtirol 0-4

Triestina - Arezzo 2-2

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 4-3-3:

Ginestra (Fermana): protagonista in uno 0-0 atipico, con quattro calci di rigore sbagliati. Una sorta di record a livello europeo. Due li para lui, a De Cenco e Ferretti, per un totale di sei su dieci. Un 8 in pagella che è minimo sindacale per l’eroe di giornata, ma una menzione anche per il collega Pozzi che è stato altrettanto bravo.

Zanandrea (Mantova): un colpo di testa perfetto al minuto numero 22 vale il vantaggio del Mantova, una giocata quasi da centravanti. Per il resto una prova autorevole, in minima parte scalfita dall’ammonizione rimediata.

Scrosta (Fermana): è vero che i due rigori sbagliati dal Carpi pesano sullo 0-0 finale, ma la retroguardia gialloblu è tornata a casa senza reti al passivo anche grazie alla sua buona prestazione.

Ferrini (Gubbio): in un momento di grande sofferenza per gli umbri trova il gol del vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Pinna (Arezzo): due calci di punizione in 20 minuti che non hanno lasciato scampo ad Offredi, soluzioni balistiche diverse tra loro ma tremendamente efficaci. Ai suoi piedi si aggrappano gli amaranto per coltivare il sogno salvezza.

Pizzutelli (Matelica): prova autorevole per il centrocampista, decisamente in giornata e autore di una prova di personalità, carattere e spessore. Evidente anche la crescita atletica.

Steffè (Cesena): qualche anno fa sembrava destinato ad altre categorie, qualche ostacolo imprevisto ha rallentato il suo processo di crescita ma nulla sminuisce le sue potenzialità. Faro del centrocampo bianconero, sempre pronto a capire quando sacrificarsi e quando tentare l’inserimento in zona gol.

Scarsella (FeralpiSalo): grande azione di Morosini e conclusione strepitosa del centrocampista, bravissimo a coordinarsi in una frazione di secondo. Traiettoria perfetta e gol da tre punti.

Gomez (Triestina): dai grandi giocatori ci si aspetta la giocata nelle giornate buie, lui rispetta in pieno questa regola non scritta del calcio. Bellissimo, per scelta di tempo e precisione, il primo gol. Pareggia su rigore.

Murano (Perugia): entra ed è subito devastante. Azione personale, avversario lasciato sul posto e pallone all’incrocio dei pali.

Fischnaller (SudTirol): prima Biondi e poi Lescano se lo lasciano scappare e lui, da rapace dell’area di rigore, non perdona siglando due gol in chiusura di primo tempo. Nella ripresa beffa ancora il portiere con un preciso colpo di testa per una tripletta dal sapore di serie B.