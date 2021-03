Il miglior para rigori d’Europa? È il 42enne Ginestra della Fermana. Battuto anche Alisson

Prendersi la scena a 42 anni, giocando in Serie C, non è certo cosa di tutto i giorni. Ma Paolo Ginestra, numero uno della Fermana, c’è riuscito diventando il miglior para rigori di tutta Europa – considerando le cinque leghe principali del Vecchio Continente – mettendosi dietro nomi certamente più famosi come quello di Rui Silva, portiere del Granada, di Predrag Rajkovic del Reims e soprattutto di Alisson del Liverpool. Sono infatti ben sei, di cui due nella sfida contro il Carpi, su 10 i rigori parati dall’esperto portiere gialloblù che solo una stagione fa era finito in Serie D. Fra i primi dieci d’Europa però ci sono anche altri due italiani che giocano in terza serie: Semuel Pizzignacco del Legnago (4 su 8) e Ivan Lanni del Novara (4 su 10).

1) PAOLO GINESTRA (Fermana, Serie C): 6 rigori parati su 10

2) IAN LAWLOR (Oldham Athletic, League Two): 5 rigori parati su 7

3) RUI SILVA (Granada, Liga): 4 rigori parati su 5

4) ALISSON (Liverpool, Premier League): 4 rigori parati su 8

4) SEMUEL PIZZIGNACCO (Legnago, Serie C): 4 rigori parati su 8

6) MARTIN MANNEL (Erzgebirge Aue, Zweite Liga): 4 rigori parati su 9

7) IVAN LANNI (Novara, Serie C): 4 rigori parati su 10

8) IVAN CUELLAR (Leganes, Segunda Division): 3 rigori parati su 5

8) MATHIEU MICHEL (Chamois Niort, Ligue 2): 3 rigori parati su 5

8) PREDRAG RAJKOVIC (Reims, Ligue 1): 3 rigori parati su 5