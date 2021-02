FOCUS TMW - La Top 11 del Girone C di Serie C: Bubas non si ferma piu', toccante dedica a Pagani

focus La Top 11 del Girone C di Serie C: Bubas non si ferma piu', toccante dedica a Pagani

E’ andata in archivio la 22^ giornata del Girone B di Serie C. Questi i risultati:

Bari-Cavese 1-1

Bisceglie-Avellino 1-1

Casertana-Potenza 1-1

Foggia-Teramo 0-0

Juve Stabia-Catania 1-1

Paganese-Catanzaro 1-0

Palermo-Ternana 1-1

Vibonese-Francavilla 1-2

Viterbese-Turris 2-0

Ha riposato Monopoli

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 3-3-4:

Confente (Catania): una grande parata su Marotta, poi il gol della Juve Stabia e altre parate determinanti ai fini del risultato. Se gli etnei restano a galla lo devono anche al proprio portiere, protagonista in positivo anche nella ripresa con due ottimi interventi.

Troest (Juve Stabia): prova autorevole al centro della retroguardia. Si temeva per la rapidità degli attaccanti catanesi, è riuscito tuttavia a limitare i danni con esperienza e fisicità.

Matino (Cavese): affrontare il Bari al San Nicola non capita tutti i giorni, è uno stadio che mette i brividi anche quando è vuoto. E’ stato il trascinatore della retroguardia campana, con alcuni interventi determinanti in anticipo e in scivolata a cospetto dei mostri sacri in maglia biancorossa. Uno dei migliori in campo.

Sparandeo (V.Francavilla): sfrutta una sponda di testa di Nunzella e uno schema ben eseguito su palla inattiva per chiudere la partita contro la Vibonese e regalare altri tre punti fondamentali alla sua squadra.

Maldonado (Catania): segna il gol del pareggio con un calcio di punizione deviato in modo decisivo dalla barriera. E’ stato, comunque, uno degli artefici della rimonta. Sostanza e qualità al servizio dei compagni.

Garofalo (Foggia): doveva essere una valida alternativa ai titolari, col passare delle settimane ha invece guadagnato ancora più spazio. Personalità, fisicità e qualche ottimo spunto nell’uno contro uno. Ottima figura a cospetto di una squadra forte come il Teramo.

Damian (Ternana): in fase di non possesso ha il compito di raddoppiare su Kanoute, un sostegno fondamentale per Salzano. Con il passare dei minuti avanza il suo raggio d’azione e si rende pericoloso anche dalla distanza. Onnipresente.

Rosso (Casertana): ottimo impatto dell’ex Mantova, cui gol segna la fine dell’era Capuano a Potenza. Bravo a dettare la profondità e a girarsi in un secondo per eludere la marcatura del difensore avversario e battere l’incolpevole Marcone.

Tounkara (Viterbese): nel giorno in cui manca Rossi, suo partner ideale in attacco, torna al gol esattamente due mesi dopo l’ultima realizzazione. Splendida la giocata di Murilo, bravissimo il centravanti scuola Lazio a depositare il pallone alle spalle del portiere con una conclusione imparabile. Sarà lui il valore aggiunto del girone di ritorno.

Raffini (Paganese): segna un gol di pregevole fattura consentendo alla sua squadra di conquistare tre punti a sorpresa contro il Catanzaro. Bellissimo vedere tutta la squadra esultare sotto i distinti, laddove è stato esposto uno striscione in memoria del compianto addetto stampa Francesco De Vivo, scomparso prematuramente qualche mese fa. Siamo certi che, da lassù, avrà sorriso anche lui.

Bubas (Cavese): “e segna sempre lui” canterebbero i tifosi se lo stadio fosse aperto. Nel silenzio del San Nicola vince il duello a distanza con i bomber biancorossi e sblocca a sorpresa il risultato acuendo la crisi dei ragazzi di Auteri. Quarto gol in poche settimane, su di lui funziona alla grande la cura Campilongo.