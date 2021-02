FOCUS TMW - La Top 11 del Girone C di Serie C: Bubas riaccende la speranza, doppio Bombagi e Auteri ko

focus La Top 11 del Girone C di Serie C: Bubas riaccende la speranza, doppio Bombagi e Auteri ko

vedi letture

E’ andata in archivio la 21^ giornata del Girone C di Serie C. Questi i risultati:

Avellino-Viterbese 3-0

Catania-Monopoli 3-1

Cavese-Bisceglie 3-1

Foggia-Casertana 1-0

Francavilla-Turris 3-1

Juve Stabia-Vibonese 2-0

Potenza-Palermo 0-0

Teramo-Bari 2-1

Ternana-Paganese 3-1

Ha riposato Catanzaro

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 3-5-2:

Lewandowski (Teramo): tre volte decisivo su Antenucci, si esalta quando Marras prende la rincorsa e viene ipnotizzato dagli undici metri. Una garanzia per il presente e per il futuro.

Caporale (V.Francavilla): mura Da Dalt ogni volta che prova a crossare, ogni volta che il pallone vaga nell’area piccola è sempre il primo a intervenire con concretezza.

Gigli (Potenza): per fare una partita “alla Capuano” occorreva una fase difensiva praticamente perfetta, non a caso il mister si è affidato a uno dei calciatori che stima di più. E che, ancora una volta, non ha tradito le attese.

Sales (Catania): sempre attento a presidiare la zona di competenza, anche quando viene saltato è rapidissimo nel recupero della posizione e combatte fino all’ultima goccia di sudore proprio come chiedono allenatore e tifosi.

Garattoni (Juve Stabia): buona prova per il rapido centrocampista delle vespe, propositivo e sempre nel vivo dell’azione.

D’Andrea (Foggia): è l’unico a trafiggere un Avella in giornata di grazia. Cambia ruolo e viene schierato come mezzala, i fatti danno ragione a mister Marchionni. La sblocca di testa su assist strepitoso di Curcio.

Franco (V.Francavilla): con il passare delle settimane è diventato sempre più il fulcro del gioco della Virtus, merito della sua grande intelligenza tattica che gli permette di leggere le situazioni e capire quando provare l’inserimento offensivo e quando limitarsi al contenimento.

D’Angelo (Avellino): sesto gol stagionale, tanta roba per il centrocampista. Funziona alla perfezione l’intesa con Tito: ancora una volta sfrutta un suo assist e trova il tempo giusto per colpire di testa e battere il portiere.

Salzano (Ternana): sta giocando praticamente in tutti i ruoli e sempre con buoni risultati. Parte più alto per garantire cross e inserimenti, si abbassa a risultato acquisito per non concedere spazi all’avversario.

Bombagi (Teramo): un po’ fortunato sul primo gol, quando non calcia benissimo il rigore ma è lesto sulla ribattuta. A 10 minuti dalla fine, però, ecco la doppietta che vale tre punti di spessore contro il Bari: finta di corpo, avversario a terra e pallone all’incrocio.

Bubas (Cavese): la sblocca su calcio di rigore, non osiamo nemmeno immaginare quanto scottasse quel pallone. Replica nella ripresa, stavolta ribadendo in rete una corta respinta di Russo. Con Campilongo ha meno compiti in fase di non possesso, i risultati si vedono.