FOCUS TMW - La Top 11 del Girone C di Serie C: eterno Marotta, magia Curcio. Marcone saracinesca

focus La Top 11 del Girone C di Serie C: eterno Marotta, magia Curcio. Marcone saracinesca

E’ andata in archivio la 29^ giornata del Girone C di Serie C. Questi i risultati:

Avellino-Paganese 2-0

Bari-Potenza 0-2

Bisceglie-Catania 0-3

Francavilla-Ternana 1-1

Palermo-Juve Stabia 2-4

Teramo-Catanzaro 0-0

Turris-Foggia 1-3

Vibonese-Casertana 1-1

Viterbese-Monopoli 2-2

Ha riposato Cavese

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 3-3-1-3:

Marcone (Potenza): prestazione eccezionale da parte del portiere, protagonista assoluto della vittoria a sorpresa ottenuta sul campo di una big come il Bari. Conosce benissimo Cianci, forse per questo riesce a neutralizzarlo in almeno tre circostanze. Al 68’ è semplicemente prodigioso su Marras, già pronto ad esultare prima di imbattersi in un’autentica prodezza. Attento ed esplosivo anche in zona recupero, quando anticipa Antenucci in uscita mostrando coraggio e scelta di tempo. Stoico.

Del Prete (Foggia): esce dal campo per infortunio e lo staff tecnico spera non sia nulla di rilevante. Stava giocando una delle sue migliori partite, mostrando attenzione e senso della posizione.

Fazio (Catanzaro): altra ottima gara del roccioso centrale giallorosso, protagonista assoluto dello 0-0 sul difficile campo di Teramo.

Silvestri (Catania): secondo gol stagionale per il forte difensore etneo che, servito magistralmente da Maldonado, salta più in alto di tutti e sblocca la partita.

Berardocco (Juve Stabia): beffa Pelagotti al 29’ con una conclusione di prima intenzione che lo spiazza completamente. I suoi inserimenti dalle retrovie stanno diventando un fattore per le vespe, per la gioia di Padalino che vuole una manovra avvolgente che coinvolga tutti i calciatori di talento. E lui lo è…

Aloi (Avellino): indovina la traiettoria perfetta con una conclusione maligna chirurgica dai 20 metri che non lascia scampo al portiere della Paganese.

Luperini (Palermo): inizio da sogno, con un pallone recuperato sulla trequarti e una cavalcata verso la porta chiusa con il fulmineo gol del vantaggio. Poi la squadra stacca la spina, ma lui è l’ultimo ad arrendersi e merita la gioia della doppietta.

Curcio (Foggia): la Turris è la sua vittima preferita, anche all’andata aveva siglato una doppietta. Sblocca la gara con una giocata strepitosa, una rovesciata dal limite dell’area che è pezzo tipico del suo vasto repertorio. La chiude nella ripresa (undicesimo gol stagionale) e consegna ai rossoneri tre punti fondamentali per coltivare il sogno playoff dopo un periodo non brillante.

Marotta (Juve Stabia): doppietta in 5 minuti e Palermo a tappeto, da grande attaccante per la categoria sfrutta gli errori di Palazzi e di tutta la retroguardia rosanero per calare il poker in uno stadio prestigioso.

Adorante (V.Francavilla): primo gol tra i professionisti per un giovane interessantissimo e già monitorato da osservatori e addetti ai lavori. Sfrutta un insolito errore della difesa della Ternana e deposita in rete alle spalle di Iannarilli per l’1-1.

Baclet (Potenza): tutti si aspettavano Marras e Antenucci, ancor di più il grande e fresco ex Cianci. In realtà è stato lui a rubare la scena con una doppietta pesantissima che ,per la prima volta, porta il Potenza fuori dalla zona retrocessione. Trasforma subito un calcio di rigore, poi sfrutta al meglio una splendida giocata di Mazzeo e fa 0-2.