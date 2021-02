Foggia al quarto posto, Marchionni: "Adesso proviamo a sognare. Abbiamo la mentalità giusta"

vedi letture

Mentre a livello societario continua a tenere banco la diatriba tra i due soci di maggioranza Felleca e Pintus, in campo il Foggia di Marco Marchionni continua a stupire. I Satanelli partiti ai nastri di partenza della Serie C con l’obiettivo di salvarsi, oggi si ritrovano a quarto posto nel Girone C davanti a formazione del calibro di Catanzaro e Catania e a pochi punti di distanza da Bari e Avellino dirette inseguitrici della Ternana dominatrice del raggruppamento. “Adesso proviamo a sognare - ha detto il tecnico dei pugliesi dopo il successo sul campo del Potenza (fonte La Gazzetta dello Sport) -. Ora abbiamo la mentalità giusta e si è creato un grande gruppo. E’ troppo presto forse per parlare di playoff, ci sono tante squadre più attrezzate, ma sicuramente da questo momento andremo ancor più a giocarcela a viso aperto”.