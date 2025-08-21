Ufficiale Bari, Marfella continua la sua avventura in Puglia: ha firmato un annuale

Davide Marfella sarà ancora un giocatore del Bari. Il portiere si era svincolato al termine della passata stagione, quando aveva rivestito il ruolo di ventiduesimo senza scendere mai in campo, ma era stato aggregato alla squadra sin dal ritiro in attesa di trovare un accordo che ora è arrivato. Lo comunica il Bari con una nota sui propri canali ufficiali:

"SSC Bari comunica di aver trovato l'accordo per la permanenza in biancorosso del calciatore Davide Marfella (15.09.99, Napoli): il portiere ha firmato un contratto fino a giugno '26 e indosserà la maglia numero 12.

Aggregato alla Prima Squadra sin dal ritiro di Roccaraso, Marfella è stato uno dei protagonisti del ritorno in Lega Pro del Bari al termine del campionato '18-'19; in totale vanta 41 presenze, e 20 clean sheet, con i 'galletti' tra il '18 e il '21. In bacheca anche una promozione in Lega Pro con la maglia della Vis Pesaro e uno Scudetto vinto con la maglia del Napoli con cui ha anche marcato il suo esordio in Serie A.

Felici di averti ancora con noi Davide".