Ufficiale Foggia, ecco Carlo Musa. Sarà il nuovo direttore sportivo del club rossonero

Il Calcio Foggia 1920 e l'Amministratore giudiziario sono lieti di annunciare l’ingresso di Carlo Musa come nuovo Direttore Sportivo per la stagione 2025/26.

Nato a Roma il 5 febbraio 1990, Musa muove i primi passi alla corte della Lupa Roma in Serie D. Nell’agosto 2018 approda all’Avellino, con cui conquista la promozione in Serie C, proseguendo poi in biancoverde anche nella stagione successiva.

Terminata l’esperienza in Irpinia, vive una breve parentesi al Savoia, per poi ricoprire il ruolo di Direttore Sportivo al Teramo nella stagione 2021/22 e successivamente alla Viterbese.

Nelle ultime due stagioni ha ricoperto la carica di Direttore Sportivo del Sestri Levante.

Nonostante la giovane età, Carlo Musa vanta un curriculum significativo, arricchito da esperienze importanti.

Il Presidente e l’intero staff dirigenziale accolgono con entusiasmo il suo arrivo, certi che energia, competenza e visione contribuiranno in maniera determinante all’allestimento di una rosa competitiva.

Queste le dichiarazioni del neo-direttore rossonero:

“Sono estremamente onorato di entrare a far parte del Calcio Foggia 1920, una piazza con una storia e una tifoseria straordinarie. Affronterò questa nuova avventura con grande entusiasmo e determinazione. Forza Foggia!”

Il Calcio Foggia 1920, nel ringraziare Carlo Musa — che si avvarrà della collaborazione del Sig. Antonio Pergola — gli augura buon lavoro per la nuova stagione.