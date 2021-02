Foggia rivelazione, Marchionni: "Adesso ci rispettano di tutti. ma l'obiettivo è ancora la salvezza"

vedi letture

Nonostante le diatribe societarie degli ultimi mesi il Foggia da quando è arrivato Marco Marchionni in panchina (il tecnico è alla sua prima esperienza assoluta come capo allenatore) ha dimostrato di essere una formazione vera, in grado di ambire alle posizioni alte della classifica (oggi è al quarto posto nel Girone C di Lega Pro). Ospite delle colonne di TuttoC.com il tecnico dei Satanelli ha parlato dei suoi obiettivi e di quelli della sua squadra: "È una stagione fin qui positiva ma che ci deve far capire che non abbiamo ancora fatto nulla e che questa posizione conterà solo a fine campionato. Non me lo aspettavo appena sono arrivato ma me lo auguravo. Ho sempre detto che il primo obiettivo è la salvezza e finché non arriverà matematicamente io continuerò a lavorare per quell’obiettivo".

Spazio poi ad una battuta sul Catanzaro prossimo avversario in campionato: "Sarà una partita molto tosta perché loro sono una grande squadra. Ma il Foggia si è meritato il diritto di essere rispettata quindi cercheremo di giocarcela e cercheremo di fare la nostra solita partita".