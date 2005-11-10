Ufficiale Folgore Caratese, c'è il rinnovo del capitano: Castellano firma fino al 2027

Fabio Castellano e la Folgore Caratese, avanti insieme. Il club lombardo ha annunciato che il capitano ha rinnovato il suo contratto fino al 2027. Di seguito la nota del club:

"La Folgore Caratese è felice di annunciare il rinnovo di contratto di Fabio Castellano, il nostro capitano continuerà a vestire la maglia biancazzurra e indossare la fascia da capitano fino al 30 giugno 2027.

Centrocampista, leader dentro e fuori dal campo è il punto di riferimento della squadra.

Con la sua qualità e la sua personalità, si è confermato una pedina imprescindibile per l’impresa storica della promozione in Serie C.

Ripartire dal nostro capitano significa dare continuità a un percorso fatto di identità, ambizione e appartenenza.

Avanti insieme, Capitano"