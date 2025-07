Ufficiale Giana Erminio, nuovo innesto per l'attacco: ha firmato Rankovic

vedi letture

La Giana Erminio ha annunciato un nuovo rinforzo per il suo attacco. Si tratta del classe 2000 Petar Rankovic che ha firmato un contratto con il club lombardo fino al 2027.

Nato a Monza, con origini serbe, il calciatore è cresciuto nel settore giovanile del Renate senza però avere l’occasione di esordire in prima squadra. Dopo una stagione in Serie D con l’Inveruno è passato al Club Milano sempre in Serie D dove è diventato uno dei giocatori di riferimento collezionando 50 reti in 130 presenze nell’arco di cinque anni di militanza.

Ora per lui c’è dunque l’approdo fra i professionisti e una Serie C in cui mettere in mostra le sue doti d’attaccante.