Ufficiale AlbinoLeffe, un giovane per le corsie esterne: dal Piacenza arriva Bertin

Il classe 2007 è stato acquistato a titolo definitivo e ha firmato un biennale con il club orobico

Un innesto guardando al presente e al futuro per l'AlbinoLeffe che ha annunciato il tesseramento dell'esterno classe 2007 Bertin messosi in luce nella passata stagione in Serie D con il Piacvenza. Questo il comunicato e le prime parole del giovane mancino:

U.C. AlbinoLeffe comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Enrico Bertin, terzino/esterno classe 2007, che si legherà al club seriano con un contratto sino al 30 giugno 2028.

Nativo di Abano Terme (PD), Bertin è cresciuto calcisticamente nel vivaio del Padova - sino all’Under 19 - debuttando poi tra i grandi con il Piacenza nella scorsa stagione. Con i biancorossi in Serie D (Girone D) ha collezionato 28 presenze, 1 gol e 1 assist.

“Ho notato fin da subito le strutture all’avanguardia dell’AlbinoLeffe e sono molto felice di iniziare il mio percorso da professionista in una società seria, organizzata e con obiettivi ben chiari come questa - le prime parole in bluceleste di Enrico Bertin -. Spero di dare il mio contributo per aiutare la squadra a raggiungere traguardi importanti”.

Ad Enrico, un sentito benvenuto da parte di tutta la famiglia AlbinoLeffe e un grande in bocca al lupo per il suo futuro a Zanica.