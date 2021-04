Gubbio, Signorini avvisa: "Il nostro nuovo obiettivo sono i playoff: crediamo di raggiungerli"

Il rush finale del campionato di C è prossimo al via, e il Gubbio ha la grande chances di approdare ai playoff. Un obiettivo che forse a inizio anno era insperato, ora sempre più concreto, come ha confermato, ai canali ufficiali del club, Andrea Signorini: "Quella contro il Mantova sarà una gara importante, dobbiamo cercare di invertire il trend negativo delle ultime gare: conosciamo la qualità dell'avversario, ma dobbiamo lavorare su noi stessi, riniziando a giocare con la stessa grinta di prima. I punti così verranno. Al termine del campionato mancano tre gare, e di punti vogliamo farne il più possibile per raggiungere il nuovo obiettivo che sono i playoff: a noi giocatori dispiace per le ultime tre gare perse, ora abbiamo voglia di rivalsa perché in questo nuovo obiettivo ci crediamo, e faremo del nostro meglio per portarlo a casa.

Il difensore parla poi del campionato: "Un periodo di flessione in un campionato ci sta, all'inizio eravamo partiti male e forse stiamo pagando anche quello, ma alla fine nell'ultimo periodo abbiamo solo sbagliato il match contro il Carpi, nelle altre non è andata. Ora vogliamo riprendere il cammino interrotto tre settimane fa, perché ripeto: ai playoff ci crediamo".

Conclude: "Bilanci? Quelli vorrei farli alla fine. Ripeto solo che siamo partiti malissimo, abbiamo sempre dovuto rincorrere pregiudicandoci un po' il campionato che dopo per noi è stato in ripresa: salvarsi a sette giornate dal termine non era poco, ora conta solo arrivare agli spareggi promozione, che sono per tutti un grande biglietto da visita. Mancano solo tre partite, perché non farlo? Del resto poi parleremo".