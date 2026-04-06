TMW Il Benevento conquista la Serie B. Tutti i marcatori (a 3 turni dal termine) giallorossi

Una Serie B che manca dalla stagione 2022-2023, e che adesso - sicuramente con grandi meriti di chi ha puntato su Antonio Floro Flores per la panchina - è tornata, perché il tecnico, che ha saputo unire e plasmare un gruppo, ha riportato il Benevento in Serie B, senza passare dai playoff; quando forse nessuno, a inizio stagione, vedeva i giallorossi come formazione maggiormente accreditata per il salto diretto di categoria. E invece la Strega ha sorpreso, e con tre giornate di anticipo rispetto al termine della regular season ha tagliato il traguardo, lasciandosi alle spalle formazioni del calibro di Salernitana e Catania.

Di seguito, tutti i cannonieri della formazione giallorossa (il numero tra parentesi indica i calci di rigore segnati):

13 gol: Salvemini (5)

10 gol: Manconi, Tumminello (1)

9 gol: Lamesta

8 gol: Mignani

7 gol: Pierozzi

5 gol: Simonetti

2 gol: Prisco

1 gol: Carfora, Della Morte, Maita, Marconi, G. Ricci, Saio, Talia