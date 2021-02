Il Covid-19 fa respirare la Pro Sesto: dopo tre stop forzati i lombardi tornano in campo

vedi letture

"Finalmente si gioca! Negli ultimi giri di tamponi, effettuati dal gruppo squadra in questi giorni, non sono emerse ulteriori positività tra i giocatori disponibili. Dunque, dopo tre partite rinviate, la Pro Sesto ha ricevuto il via libera per il rientro in campo: i biancocelesti giocheranno regolarmente domani, domenica 21 febbraio, al Breda contro la Pistoiese. La gara avrà inizio, come da programma, alle ore 15".

Con questo comunicato, la Pro Sesto annuncia il ritorno in campo dopo settimane particolarmente difficili, in cui la società è stata pesantemente colpita dal Covid-19. I sestesi dovranno recuperare le gare contro Olbia, Pergolettese e Giana Erminio, con la prima già in calendario per il 24 febbraio: non tutta la rosa sarà probabilmente a disposizione di mister Francesco Parravicini, ma il peggio sembra comunque messo alle spalle.