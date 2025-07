Ufficiale Il Forlì si assicura Pellizzari per la difesa: il centrale ha firmato con i biancorossi

Centrata la promozione in Serie C a margine del passato campionato, dove ha vinto il Girone D di Serie D, il Forlì ha iniziato a strutturare la rosa in vista della stagione 2025-2026, quella del ritorno tra i professionisti, e ha annunciato adesso un rinforzo in difesa: vestirà la maglia biancorossa il classe 1997 Stefano Pellizzari, lo scorso anno in forza al Renate ma con il contratto ormai scaduto lo scorso 30 giugno con il termine dell'annata sportiva.

Di seguito, la nota della società romagnola:

"Il Forlì FC annuncia di aver trovato l’accordo con il difensore Stefano Pellizzari che sarà un giocatore del Forlì in Serie C nella prossima stagione. Un grande in bocca al lupo per la nuova avventura che inizia in biancorosso.

Il difensore classe 1997 è cresciuto nei settori giovanili del Cesena, della Juventus ed Entella. Nel 2017/18 una parentesi in Austria prima di iniziare la sua lunga carriera in Serie C dove ha vestito le maglie di Ravenna, Legnago, Reggiana, Vis Pesaro, Fermana, Ancona e Renate. Il 28enne difensore in settimana si è svincolato dal club brianzolo pronto ad unirsi alla truppa di mister Miramari. Una pedina molto importante nella difesa biancorossa in vista della prossima stagione".