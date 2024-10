Ufficiale Il Latina ha deciso: esonerato Padalino dopo la quinta sconfitta in campionato

Si conclude qui l’avventura di Pasquale Padalino sulla guida del Latina. Il club pontino ha annunciato in serata la decisione di sollevare il tecnico dall’incarico dopo la sconfitta subita in casa contro l’Altamura, la quinta stagionale che relega i nerazzurri al terzultimo posto della classifica del Girone C di Serie C.

“Il Latina Calcio 1932 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Pasquale Padalino e il suo vice, Giuseppe Agostinone. La società desidera ringraziare mister Padalino e il suo staff per il lavoro svolto e per l’impegno dimostrato in questo avvio di stagione, augurando ad entrambi le migliori fortune private e professionali”, la nota ufficiale del club.

Oltre alle cinque sconfitte, il Latina ha pareggiato quattro gare e ne ha vinta una soltanto., con appena 4 gol segnati e ben 14 subiti.