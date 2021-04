Il Livorno verso il baratro. Ds: "Non dipende solo da noi, ma serve vincere per non aver rimpianti"

“I ragazzi credono nella possibilità di raggiungere un obiettivo importante come la salvezza, l’annata é stata in salita sin da subito ma adesso siamo pronti ad affrontare questa partita, dovremo essere bravi a portare a casa i tre punti così da non avere rimpianti": nella conferenza stampa che anticipa la sfida salvezza contro la Pro Sesto, esordisce così il Ds del Livorno Raffaele Rubino.

Che, come riferisce amaranta.it, ha poi proseguito: "Non vogliamo mollare, anche perché siamo una squadra che tutti rispettano e che ultimamente ha messo in campo gol e prestazioni. Domenica dovremo pensare a noi stessi e sono consapevole che potremo portare a casa un risultato vincente. Quest’anno c’è da mangiarsi le mani fino al gomito, abbiamo vissuto una stagione anomala e solo da gennaio la società ha avuto una linea logica e un senso. Quello che è stato maggiormente complicato è senza dubbio il fatto di dover costruire la squadra in pochissimo tempo, definire tante trattative in chiusura di mercato ha i suoi svantaggi al punto che non sono riuscito a portare un difensore in più per completare l’organico. Va detto poi che quando aggiungi diversi elementi in uno spogliatoio di tredici giocatori c’è poi bisogno di un periodo di rodaggio che noi purtroppo abbiamo scontato nel corso dell’anno e non in estate come dovrebbe sempre accadere.”

A ogni modo, gli amaranto saranno legati anche dai risultati di Lucchese e Pistoiese: “Ripeto che noi dovremo vincer per non avere rimpianti, poi per quanto riguarda gli altri campi credo nella professionalità dei miei colleghi, le partite in questione sono tutte importanti e anche il Renate, avversario della Lucchese, ha tutti gli interessi a far un buon risultato per cercare di entrare agli spareggi da terza della classe. Giana e Pistoiese condividono lo stesso obiettivo per cui si daranno battaglia".