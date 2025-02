Ufficiale Puteolana, ingaggiato Francesco Gioielli dal Napoli Primavera

La lunga trafila di Francesco Gioielli (20) nelle giovanili del Napoli si è chiusa nelle scorse ore. Il mediano azzurro si è infatti trasferito in prestito alla Puteolana, club che sta lottando per il vertice nel girone G della serie D.

Già capitano della formazione partenopea, Gioielli ha messo insieme 114 presenze e 21 goal con la formazione under 19. Per lui anche quattro panchine in serie A.