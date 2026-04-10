Il Monopoli guarda in Serie D: in chiusura per il centrocampista Gioielli dell'Afragolese

Il Monopoli pensa già al futuro e alla prossima stagione. Il club pugliese infatti è al lavoro per assicurarsi uno dei migliori giocatori della Serie D italiana come Francesco Gioielli, centrocampista classe 2004 in forza all'Afragolese che in questa stagione sta mettendosi in mostra attirando l'attenzione di molti club di categorie superiori.

Come riporta Lacasadic.com il club biancoverde avrebbe chiuso la trattativa con il club campano che dunque metterà a segno un'altra plusvalenza importante dopo la cessione al Sassuolo dell'attaccante classe 2008 Raffaele Panariello messa a segno a gennaio. Su Gioielli, autore di 10 reti e 2 assist in 31 presenze stagionali, c'erano anche Juve Stabia e Padova, ma il Monopoli avrebbe anticipato tutta la concorrenza assicurandosi uno dei migliori prospetti della quarta serie.